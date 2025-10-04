«Динамо» и «Локомотив» сыграют в чемпионате России 4 октября

«Динамо» и «Локомотив» сыграют в 11-м туре РПЛ в субботу, 4 октября. Матч в Москве на стадионе «ВТБ Арена» начинается в 19.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

04 октября, 19:45. ВТБ Арена (Москва)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби динамовцев и железнодорожников. Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Локомотив» также изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру «Динамо» — «Локомотив» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 19.00 мск, за 45 минут до игры. Также московское дерби можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Динамовцы в предыдущем туре обыграли «Крылья Советов» (3:2), а красно-зеленые выиграли у «Рубина» (1:0).