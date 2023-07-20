«Динамо» — «Краснодар»: время начала матча и где смотреть бесплатно трансляцию матча РПЛ

В пятницу, 21 июля, «Динамо» на своем поле сыграет против «Краснодара» в рамках 1-го тура чемпионата России-2023 / 2024. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 19:00 (по московскому времени).

Видеотрансляция игры в прямом эфире будет показана на канале «Матч Премьер» с 18:55. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».

Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

В сезоне РПЛ-2023 / 2024 «Динамо» заняло 9-е место. «Краснодар» финишировал на 6-й строчке турнирной таблицы РПЛ.

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