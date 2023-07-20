«Динамо» — «Краснодар»: время начала матча и где смотреть бесплатно трансляцию матча РПЛ
В пятницу, 21 июля, «Динамо» на своем поле сыграет против «Краснодара» в рамках 1-го тура чемпионата России-2023 / 2024. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 19:00 (по московскому времени).
Видеотрансляция игры в прямом эфире будет показана на канале «Матч Премьер» с 18:55. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».
Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.
В сезоне РПЛ-2023 / 2024 «Динамо» заняло 9-е место. «Краснодар» финишировал на 6-й строчке турнирной таблицы РПЛ.
РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика
Положение команд
Футбол
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3
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4
|Ростов
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5
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -
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