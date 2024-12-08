«Динамо» — «Химки»: Тюкавин оформил дубль
Московское «Динамо» забило третий мяч в ворота «Химок» в 18-м туре РПЛ — 3:1.
На 78-й минуте отличился Константин Тюкавин, оформив дубль.
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|
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|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|3 : 0
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|1 : 2
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|3 : 1
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|2 : 3
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|4 : 1
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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|
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Бителло
Динамо
|8
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Маркус Вендел
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|8
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Алексей Батраков
Локомотив
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|К
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|1
|
|
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Оренбург
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|1
|5
|
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Фернандо Костанца
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