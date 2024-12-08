«Динамо» — «Химки»: Тюкавин оформил дубль

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Московское «Динамо» забило третий мяч в ворота «Химок» в 18-м туре РПЛ — 3:1.

На 78-й минуте отличился Константин Тюкавин, оформив дубль.