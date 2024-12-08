«Динамо» — «Химки»: Карраскаль удвоил преимущество бело-голубых

Московское «Динамо» забило второй гол в матче с «Химками» в 18-м туре РПЛ — 2:0.

Гол после передачи Константина Тюкавина забил Хорхе Карраскаль.