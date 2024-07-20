«Динамо» — «Факел»: Нгамале удвоил преимущество хозяев

«Динамо» удвоило счет в матче против «Факела» в 1-м туре РПЛ — 2:0.

На 21-й минуте Константин Тюкавин пробил в штангу ворот Александра Беленова. Мяч отскочил к Муми Нгамале, который пробил в пустой угол ворот воронежцев.