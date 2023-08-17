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Сегодня, 15:00

«Динамо» — ЦСКА: дата матча и время начала трансляции игры РПЛ

«Динамо» 19 августа на своем поле примет ЦСКА
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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&amp;quot;Динамо&amp;quot; - ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В субботу, 19 августа, «Динамо» на своем поле сыграет против ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ — 2023 / 2024. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 15:00 по московскому времени.

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 14:00. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — ЦСКА.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 15:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

В активе «Динамо» 7 очков после четырех туров чемпионата России. Московский клуб находится на 7-й строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА набрал 9 очков и находится на 3-й строчке.

Последний раз команды играли друг против друга в товарищеском матче в июле 2023 года. Тогда победу со счетом 6:3 одержало «Динамо».

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Источник: Зайнутдинов попрощался с партнерами по ЦСКА, трансфер в «Бешикташ» согласован
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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27 тур
28 тур
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30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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