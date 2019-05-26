"Динамо" – "Арсенал": стали известны стартовые составы

"Динамо" и "Арсенал"​ определились со стартовыми составами на матч 30-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт премьер-лиги. Встреча пройдет сегодня, 26 мая, начало – в 14.00 по московскому времени.

Стартовый состав "Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов, Жоаузинью, Теттех, Кардозу, Луценко, Панченко.

Стартовый состав "Арсенала": Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Григалава, Володько, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Кагнва.

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка. "Арсенал" располагается на 6-й строчке, набрав 45 баллов.