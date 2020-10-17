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«Динамо» арендовало Варелу и отдало Морозова в «Уфу»

12:55
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По информации «СЭ», защитник «Копенгагена» Гильермо Варела подписал контракт с «Динамо».

27-летний уругваец проведет сезон-2020/21 на правах аренды в московской команде. В сделке есть пункт о выкупе прав на футболиста за 1,4 миллиона евро.

В свою очередь, состав бело-голубых покинул защитник Григорий Морозов. 26-летний россиянин отправился в аренду в «Уфу». (Константин Алексеев)

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