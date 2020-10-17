«Динамо» арендовало Варелу и отдало Морозова в «Уфу»
По информации «СЭ», защитник «Копенгагена» Гильермо Варела подписал контракт с «Динамо».
27-летний уругваец проведет сезон-2020/21 на правах аренды в московской команде. В сделке есть пункт о выкупе прав на футболиста за 1,4 миллиона евро.
В свою очередь, состав бело-голубых покинул защитник Григорий Морозов. 26-летний россиянин отправился в аренду в «Уфу». (Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.