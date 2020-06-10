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Димитров покинул «Урал» и завершил карьеру

14:20
Николай Димитров. Фото ФК "Урал"
Николай Димитров. Фото ФК "Урал"
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Полузащитник Николай Димитров и «Урал» расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

В заявлении говорится, что 32-летний болгарин завершает карьеру. Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщал, что футболист хочет уйти из футбола, чтобы сосредоточиться на бизнесе.

Димитров выступал за «Урал» с зимы 2017 года, на его счету 10 голов и 18 результативных передач в 90 матчах за команду.

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