Димитров покинул «Урал» и завершил карьеру

Полузащитник Николай Димитров и «Урал» расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

В заявлении говорится, что 32-летний болгарин завершает карьеру. Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщал, что футболист хочет уйти из футбола, чтобы сосредоточиться на бизнесе.

Димитров выступал за «Урал» с зимы 2017 года, на его счету 10 голов и 18 результативных передач в 90 матчах за команду.