Димитров покинул «Урал» и завершил карьеру
14:20
Полузащитник Николай Димитров и «Урал» расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.
В заявлении говорится, что 32-летний болгарин завершает карьеру. Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщал, что футболист хочет уйти из футбола, чтобы сосредоточиться на бизнесе.
Димитров выступал за «Урал» с зимы 2017 года, на его счету 10 голов и 18 результативных передач в 90 матчах за команду.
Николай Димитров принял решение завершить спортивную карьеру. Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.— ФК Урал (@FCURAL) June 10, 2020
Выражаем большую благодарность Николаю за игру в составе нашей команды, его голы, голевые передачи и другие яркие моменты! ??https://t.co/Sez7rl65Ma
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