Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат в интервью "СЭ" назвал основные отличие его команды от нынешней, которую возглавляет российский специалист Сергей Семак.

Вчера, 4 мая, "Зенит" досрочно стал чемпионом России. Адвокат возглавлял питерскую команду с 2006 по 2009 год, где завоевал золотые медали в РПЛ (2007), Суперкубок России (2008), Кубок и Суперкубок УЕФА (2007/2008, 2008).

– Сравните ваш "Зенит" и нынешний.

– Сложно. У нас было свое качество, у Семака – свое. Сейчас у "Зенита" нет Аршавина, но есть другие преимущества – взять ту же трансферную кампанию зимой. Посреди сезона менеджмент сработал оперативно и качественно. Что касается игры, то я бы не стал сравнивать. У всех свои предпочтения. Результат есть, и это отлично. Другое дело, что помимо чемпионства, мы отлично выступили в Европе. Семак – молодец, первую часть плана выполнил. Но чтобы сравнивать мой "Зенит" и его, дождитесь еврокубков. Сергею надо показать себя в Лиге чемпионов. Надеюсь, у него это получится! (Дмитрий Зеленов)

Дик Адвокат: "Семак - молодец! Теперь надо показать себя в Европе"