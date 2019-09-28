Диалог Вилкова с игроками «Зенита» перед вторым таймом матча с «Локомотивом»

В перерыве матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» главный арбитр встречи Михаил Вилков обсудил с защитниками сине-бело голубых Ярославом Ракицким и Браниславом Ивановичем, полузащитником Магомедом Оздоевом один из спорных моментов игры.

По всей видимости, футболисты обсуждали с Вилковым неназначенный пенальти на 1-й минуте матча, когда полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк потерял мяч в своей штрафной и попал ногой в колено Оздоеву. Вилков не увидел оснований назначать 11-метровый в ворота московской команды, а ВАР в его работу не вмешался.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит».

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