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Диагноз Тарасова подтвердился: Алексей Миранчук повредил заднюю поверхность бедра

19:27

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук получил травму задней поверхности бедра в матче 8-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:2), сообщает официальный сайт железнодорожников. Именно это и предположил бывший хавбек «Локо» Дмитрий Тарасов после игры.

Точный срок восстановления станет известен после углубленного обследования. В ближайшие дни Миранчук будет проходить курс физиотерапии в медицинском центре клуба.

Алексей Миранчук был заменен на 30-й минуте на новичка команды Жоау Мариу, который впоследствии отдал голевой пас на Антона Миранчука.

Локомотив — Ростов

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/20781

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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