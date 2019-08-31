Диагноз Тарасова подтвердился: Алексей Миранчук повредил заднюю поверхность бедра

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук получил травму задней поверхности бедра в матче 8-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:2), сообщает официальный сайт железнодорожников. Именно это и предположил бывший хавбек «Локо» Дмитрий Тарасов после игры.

Точный срок восстановления станет известен после углубленного обследования. В ближайшие дни Миранчук будет проходить курс физиотерапии в медицинском центре клуба.

Алексей Миранчук был заменен на 30-й минуте на новичка команды Жоау Мариу, который впоследствии отдал голевой пас на Антона Миранчука.