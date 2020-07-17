РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Действенный метод?» Слуцкий опубликовал видео, на котором тренер раздает пощечины игрокам

17:35
Instagram Леонида Слуцкого.
Instagram Леонида Слуцкого.
Теги:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал новое видео в stories своего Instagram. На нем показано, как турецкий тренер раздает пощечины игрокам.

«Действенный метод?» — подписал видео Слуцкий.

В сети появилось видео, на котором главный тренер молодежной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт раздает пощечины игрокам в раздевалке и громко кричит на них.

Футболисты с опущенными головами смотрели вниз и ничего не отвечали тренеру.

В социальных сетях Курта серьезно критикуют. Специалист работал в любительских командах около 11 лет. Ранее Халит уже попадал в скандалы, связанные с агрессивным поведением в отношении судей и тренеров.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир