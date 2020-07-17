«Действенный метод?» Слуцкий опубликовал видео, на котором тренер раздает пощечины игрокам

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал новое видео в stories своего Instagram. На нем показано, как турецкий тренер раздает пощечины игрокам.

«Действенный метод?» — подписал видео Слуцкий.

? Kayseri Meysuspor teknik direkt?r? Halit Kurt, soyunma odas?nda gen? futbolcular? tokatl?yor!



T?rkiye'de futbol?



pic.twitter.com/TGIa8P7LOv — AltLig TV (@AltLigTV) October 24, 2019

В сети появилось видео, на котором главный тренер молодежной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт раздает пощечины игрокам в раздевалке и громко кричит на них.

Футболисты с опущенными головами смотрели вниз и ничего не отвечали тренеру.

В социальных сетях Курта серьезно критикуют. Специалист работал в любительских командах около 11 лет. Ранее Халит уже попадал в скандалы, связанные с агрессивным поведением в отношении судей и тренеров.