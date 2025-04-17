Десять игроков пропустят 25-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Пресс-служба РПЛ опубликовала список игроков, которые из-за дисквалификаций не сыграют в 25-м туре чемпионата России.

В него вошли десять футболистов. Из-за перебора желтых карточек матчи пропустят: Александр Эктов («Пари НН»), Илья Рожков («Рубин»), Владислав Камилов («Ахмат»), Илья Вахания («Ростов»), Лукас Оласа и Александр Черников (оба — «Краснодар»), Зелимхан Бакаев («Химки»), Даниил Денисов («Спартак») и Дмитрий Баринов («Локомотив»). Также Алексей Сутормин продолжает отбывать двухматчевую дисквалификацию за удаление в матче со «Спартаком» (0:3) в 23-м туре.

Кроме того, матча «Спартака» против «Акрона» пропустят главный тренер красно-белых Деян Станкович и член тренерского штаба Ненад Сакич.

Матчи 25-го тура РПЛ пройдут 19-20 апреля.