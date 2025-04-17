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Сегодня, 17:40

Десять игроков пропустят 25-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба РПЛ опубликовала список игроков, которые из-за дисквалификаций не сыграют в 25-м туре чемпионата России.

В него вошли десять футболистов. Из-за перебора желтых карточек матчи пропустят: Александр Эктов («Пари НН»), Илья Рожков («Рубин»), Владислав Камилов («Ахмат»), Илья Вахания («Ростов»), Лукас Оласа и Александр Черников (оба — «Краснодар»), Зелимхан Бакаев («Химки»), Даниил Денисов («Спартак») и Дмитрий Баринов («Локомотив»). Также Алексей Сутормин продолжает отбывать двухматчевую дисквалификацию за удаление в матче со «Спартаком» (0:3) в 23-м туре.

Кроме того, матча «Спартака» против «Акрона» пропустят главный тренер красно-белых Деян Станкович и член тренерского штаба Ненад Сакич.

Матчи 25-го тура РПЛ пройдут 19-20 апреля.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 1 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 22 1 6
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 19 1 5
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