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Деспотович забил ответный гол в матче «Краснодар» — «Арсенал». И изобразил быка

22:40
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«Оренбург» сравнял счет в матче 7-го тура чемпионата России против «Арсенала». На 52-й минуте гол забил сербский нападающий Джордже Деспотович. Празднуя забитый мяч, форвард изобразил быка. Счет стал 1:1.

Арсенал Т — Оренбург

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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