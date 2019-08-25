Деспотович забил ответный гол в матче «Краснодар» — «Арсенал». И изобразил быка
22:40
«Оренбург» сравнял счет в матче 7-го тура чемпионата России против «Арсенала». На 52-й минуте гол забил сербский нападающий Джордже Деспотович. Празднуя забитый мяч, форвард изобразил быка. Счет стал 1:1.
Третий мяч Джордже Деспотовича в текущем чемпионате.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 25, 2019
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи
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