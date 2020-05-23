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Деспотович попрощался с «Оренбургом». Нападающий намерен сменить команду

13:44
Джордже Деспотович. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Джордже Деспотович. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович покинет клуб. Форвард попрощался с российской командой на своей странице в Instagram.

— Спасибо «Оренбургу» за все! Ты останешься навсегда в моем сердце, — написал игрок, который в настоящее время находится в Сербии.

28-летний Деспотович перешел в «Оренбург» в 2018 году. В текущем сезоне он провел 20 матчей в РПЛ и является лучшим бомбардиром команды с 8 голами.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 мая 2020 года.

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