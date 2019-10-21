Депутат предложил оштрафовать игроков «Оренбурга» и «Крыльев» за драку

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал инцидент на матче 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Крылья Советов» (0:1), который завершился потасовкой с участием игроков и тренеров обеих команд.

— Я уверен, что наказать нужно обе команды за подобное поведение, на мой взгляд, должен быть административный штраф. Болельщики приходят смотреть игру, а не драки, — заявил Дмитрий Свищев. — Это футбол, а не бокс. И нужно сознавать ответственность. Мы призываем фанатов к правильному поведению, но почему не призываем игроков к подобному? Почему тысячи людей вместо футбола оказываются заложниками такого нелицеприятного зрелища? В произошедшем, конечно, должен разбираться РФС, и штрафовать команды, чтобы подобное не повторялось. Плохо, что мы обсуждаем не матч, не игру футболистов, а инцидент с дракой. За это нужны санкции, чтобы впредь такого не было. Футболисты на поле должны понимать возможную ответственность за свое поведение. Есть элементарные правила поведения на работе, для них поле — это их рабочее место. Причем открытое для глаз тысяч болельщиков. Непозволительно, чтобы так себя вели спортсмены, играющие в профессиональном спорте.

Драка на матче «Оренбург» — «Крылья». Божович и Анюков удалены. Подробности