Депутат Игорь Лебедев о возможном уходе Кикнадзе и Мещерякова из «Локомотива»: «Спасибо Господу, что услышал молитвы болельщиков»

Депутат Госдумы и болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев прокомментировал новость о возможном уходе генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова из «Локомотива».

«В свете всех событий, которые происходят в клубе в течение всего президентства Кикнадзе, единственно правильным и верным решением будет убрать его с должности, — заявил «СЭ» Лебедев. — А поскольку привел его на эту должность Мещеряков, который уходит с поста председателя совета директоров «Локомотива» и покидает структуру РЖД, Кикнадзе без такой поддержки вряд ли сможет остаться. Официально об этом не объявили, но жареным уже пахнет. Спасибо Господу Богу, который услышал мольбы болельщиков и забрал Кикнадзе из «Локомотива». Хорошо бы еще и Николича они с собой прихватили — было бы шикарно. Тогда «Локомотив» сможет показать достойный футбол после зимней паузы».

По данным «СЭ», Кикнадзе уже попрощался с «Локомотивом».

(Константин Колмаков)