Депутат Госдумы поприветствовал готовность клубов РПЛ предоставить свои стадионы для нужд медиков

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал готовность российских клубов предоставить свои стадионы для нужд медиков в условиях пандемии коронавируса.

— Руководство российских футбольных клубов и болельщики чувствуют свою гражданскую ответственность за происходящее в стране. Конечно, мы все надеемся, что воспользоваться предложением «Спартака» и «Зенита» не придется. Но ситуация остается напряженной, и то, что руководство футбольных клубов готово предоставить свои стадионы под размещение больных с коронавирусом — это пример социальной ответственности бизнеса.

Сейчас нам всем важна консолидация вне зависимости от политических взглядов или цветов любимых команд. Консолидация во имя победы над пандемией и скорейшего возвращения к нормальной жизни.

Сегодня многие российские спортсмены работают как волонтеры — боксеры, борцы, керлигнисты, футболисты, хоккеисты. Многие не остались в стороне от общей беды и вносят свою лепту, помогая простым людям. Спортивное сообщество консолидировано откликнулось и протягивает руку помощи нуждающимся гражданам. Пока на западе спортсмены устраивают челленджи (что, конечно, тоже неплохо), то наши помогают людям, — приводит слова Свищева пресс-служба депутата.

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн поддержал инициативу коллеги из «Зенита» Александра Медведева и заявил о готовности клуба предоставить домашний стадион медикам. По его словам, учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта, «Открытие Арена» может использоваться для помощи медикам в различных направлениях, в том числе для борьбы с пандемией коронавируса.

По последним данным в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.