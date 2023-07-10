Угаров: «Подготовка у «Зенита» была форсирована, сейчас могут пойти травмы»
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров оценил итоги турнира Кубок PARI Премьер, в котором петербуржцы завершили свое выступление победой в серии пенальти над «Фенербахче».
«В матче с «Фенером» у «Зенита» опять вышло много иностранцев, а хотелось бы посмотреть на тех футболистов, которые получали меньше игровой практики, на местных на фоне хорошего соперника. Про бразильцев-то мы и так знаем, что они могут. Пойдет ли этот турнир на пользу «Зениту»? Я не думаю. Я уже говорил, что лучше бы провели какой-то турнир, в котором были бы задействованы российские команды. А этот кубок такой скоротечный, непонятно, кто в каком состоянии приехал... Самое главное, чтобы сейчас не было травм, а они могут появиться. Все же подготовка, по-моему, была немножко форсирована. Сразу после отпуска начали играть, матчи были интенсивные. Вот Клаудинью уже получил повреждение... С другой стороны, у «Зенита» есть, кому заменить бразильцев. Я потому и говорил, что хотелось бы посмотреть повнимательнее на ближайший резерв, чтобы понимать, что они могут, как они готовы», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».
9 июля «Зенит» одержал победу над «Фенербахче» в рамках межсезонного турнира (0:0, по пенальти — 4:3). Эта игра стала для петербургского клуба последней на Кубке PARI Премьер. Ранее сине-бело-голубые обыграли «Нефтчи» (3:1) и уступили «Црвене Звезде» (1:2).
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|И
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
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|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -