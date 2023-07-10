Угаров: «Подготовка у «Зенита» была форсирована, сейчас могут пойти травмы»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров оценил итоги турнира Кубок PARI Премьер, в котором петербуржцы завершили свое выступление победой в серии пенальти над «Фенербахче».

«В матче с «Фенером» у «Зенита» опять вышло много иностранцев, а хотелось бы посмотреть на тех футболистов, которые получали меньше игровой практики, на местных на фоне хорошего соперника. Про бразильцев-то мы и так знаем, что они могут. Пойдет ли этот турнир на пользу «Зениту»? Я не думаю. Я уже говорил, что лучше бы провели какой-то турнир, в котором были бы задействованы российские команды. А этот кубок такой скоротечный, непонятно, кто в каком состоянии приехал... Самое главное, чтобы сейчас не было травм, а они могут появиться. Все же подготовка, по-моему, была немножко форсирована. Сразу после отпуска начали играть, матчи были интенсивные. Вот Клаудинью уже получил повреждение... С другой стороны, у «Зенита» есть, кому заменить бразильцев. Я потому и говорил, что хотелось бы посмотреть повнимательнее на ближайший резерв, чтобы понимать, что они могут, как они готовы», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

9 июля «Зенит» одержал победу над «Фенербахче» в рамках межсезонного турнира (0:0, по пенальти — 4:3). Эта игра стала для петербургского клуба последней на Кубке PARI Премьер. Ранее сине-бело-голубые обыграли «Нефтчи» (3:1) и уступили «Црвене Звезде» (1:2).