Денис Терентьев: "Два матча подряд за "Зенит" - это кайф"

Защитник "Зенита" Денис Терентьев рассказал, какие чувства он испытываает, выступая за команду.

- У тебя впервые за долгий срок в карьере два матча подряд за главную команду "Зенита". Это кайф?

– Это кайф. Для меня каждый матч за "Зенит" особенный. Вон, в 500 метрах стадион "Петровский". Мне 7 лет было в 1999 году, и я стоял после матчей, когда играли Герасимец, Игонин, Панов. Мы с отцом и братом выходили в шарфах со стадиона, садились в 31 троллейбус и ехали домой. Это все из детства у меня: я безумно уважаю эту команду, каждый выход на поле в футболке "Зенита" – особенное событие. Я здесь родился, это мой клуб. А как дальше будет — время покажет, - цитирует Терентьева "Фонтана".

26-летний Денис Терентьев в текущем сезоне провел два матча за "Зенит".

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