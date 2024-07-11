Денис Попов — про Жемалетдинова: «ЦСКА наконец усиливается, а действия «Локомотива» непонятны»
Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов прокомментировал подписание красно-синими контракта с полузащитником Рифатом Жемалетдиновым.
«Для армейцев такой опытный и мастеровитый игрок только в плюс. При этом непонятны действия «Локомотива». Мы не знаем их внутренних моментов, но расстаются они с одним лидером, вторым, третьим. Пиняева они тоже не прочь отдать, если за него предложат определённую сумму. Я не знаю, как «Локомотив» собирается в новом сезоне претендовать на что-то более серьезное, чем в прошлом, и собирается ли вообще. А ЦСКА наконец усиливается», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».
ЦСКА подписал с 27-летним Жемалетдиновым контракт на один сезон с опцией продления еще на год.
Источник: Евро-Футбол.Ру
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