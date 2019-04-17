Денис Пак: "Кокорин взял стул и по направлению в голову, желая нанести максимальный вред жизни и здоровью, нанес удар сверху в область головы"

Чиновник Минпромторга Денис Пак начал давать показания в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого.

Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года, перед этим от компании у ночного клуба "Эгоист" пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук.

– Кто конкретно это ("Гангам стайл") произносил? – вопрос чиновнику.

– Конкретно не могу назвать. Я пытался поработать, абстрагироваться от ситуации. Эти фразы произносились разные людьми из этой компании. Это были мужские голоса. Я спросил у компании: вы ко мне? И своими действиями подтвердила, что ответ "да". Я в корректной форме сделал замечание. Сказал, что компания ведет себя по-хамски и неуважительно по отношению к тем людям, которые находятся в заведении.

К.Кокорин подошел и начал выражаться. Александр Кокорин взял стул и по направлению в голову, желая нанести максимальный вред жизни и здоровью, нанес удар сверху в область головы. Я подставил руку, поэтому удар пришелся как по моей руке, так и по голове. (Александр Рогулев)

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