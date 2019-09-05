Денис Глушаков: «Петкович сам рассказывал, что и кому отдавал»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков — про обстоятельства перехода в «Спартак» защитника Марко Петковича и о его пребывании в команде.

— Слушай, я играл в футбол и все понимал. Возьмем того же Петковича. Не буду говорить подробно, но парень сам рассказывал, что и кому отдавал, — цитирует Глушакова «Чемпионат.com». — Кому он рассказывал? И нам, и балканцам, которые тогда были в команде. Футболисты обычно общаются друг с другом. Вот с чего, например, трансфер Петковича начался? Они Макеева убирают после окончания сезона — футболиста с русским паспортом, спартаковца. Задаёеся резонный вопрос агентам: «Зачем вы это делаете, если у нас дефицит правых защитников»? Прошлым летом Паршивлюк ушел, сейчас Женя. Кто будет играть? Бывало ж, что от безысходности на эту позицию ставили Зобу (Романа Зобнина — прим. «СЭ»).

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