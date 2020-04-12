Денис Глушаков: «Мы с Ещенко хотели поговорить с Каррерой, но он не захотел»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о причинах ухода из «Спартака».

— Ощущения от матча Кубка России против «Тосно» тогда были печальные, — сказал Глушаков в эфире передачи «Открытый показ» на телеканале «Матч ТВ». — Я давно не бил пенальти, после этого я не бил и не буду больше исполнять 11-метровые. Потом все ребята высказались по этому поводу, я доказывал все своей игрой, встречался с некоторыми болельщиками.

— Лайки в Instagram — причина или повод?

— Я реально просто поставил автоматом лайк Назарову. Я причем послушал песню, подумал, что не буду ставить. Поставил за фото Назарова. Потом все началось.

Каррера уже хотел поменять капитана, он делал постановочные сцены, неправильно себя вел. Я не шел на провокации. Мы с Андреем Ещенко хотели поговорить с Каррерой, но он не захотел.