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7 октября, 17:17

Бояринцев сравнил Абаскаля с Тедеско, Виторией и Ваноли

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев сравнил наставника красно-белых Гильермо Абаскаля с бывшими тренерами команды — Доменико Тедеско, Руем Виторией и Паоло Ваноли.

«Сложновато их оценивать и сравнивать, каждый самобытен со своим видением футбола. Оценивать их можно по трофеям, которые они взяли или не взяли с командой. Тедеско привел «Спартак» к серебряным медалям, при нем команда показывала хороший футбол, пусть это было и не совсем стабильно. При Ваноли взяли Кубок, хотя там большую часть прошли с другим специалистом, но Паоло готовил команду на сборах. Но здесь объективную оценку не дашь, ведь Ваноли свою работу закончил раньше времени», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Экс-футболист «Спартака» также отметил, что самой непонятной фигурой среди этих тренеров был Руй Витория.

«Наверное, самая непонятная фигура — это Витория. Был свой взгляд у него на футбол, но, наверное, не прижился Руй в клубе — при нем команда была самая непонятная, если сравнивать с другими тренерами из вашего списка. Что касается Абаскаля, то это молодой специалист, достаточно интересный. Да, у него мало опыта, но сейчас команда выглядит очень раскрепощено в атаке, а вот в обороне проблемы остались», — сказал Бояринцев.

9 октября в 12-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча начнется в 14.00 мск. Красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 11 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.kz/ru/news/denis-boyarintsev-tedesko-vy-delyaetsya-sredi-nedavnih-trenerov-spartaka-no-u-abaskalya-est-shansy-chto-to-vy-igrat-uzhe-v-e-tom-sezone/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.3985267292
Денис Бояринцев
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Доменико Тедеско
Паоло Ваноли
Руй Витория
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

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Спартак

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