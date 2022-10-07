Бояринцев сравнил Абаскаля с Тедеско, Виторией и Ваноли

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев сравнил наставника красно-белых Гильермо Абаскаля с бывшими тренерами команды — Доменико Тедеско, Руем Виторией и Паоло Ваноли.

«Сложновато их оценивать и сравнивать, каждый самобытен со своим видением футбола. Оценивать их можно по трофеям, которые они взяли или не взяли с командой. Тедеско привел «Спартак» к серебряным медалям, при нем команда показывала хороший футбол, пусть это было и не совсем стабильно. При Ваноли взяли Кубок, хотя там большую часть прошли с другим специалистом, но Паоло готовил команду на сборах. Но здесь объективную оценку не дашь, ведь Ваноли свою работу закончил раньше времени», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Экс-футболист «Спартака» также отметил, что самой непонятной фигурой среди этих тренеров был Руй Витория.

«Наверное, самая непонятная фигура — это Витория. Был свой взгляд у него на футбол, но, наверное, не прижился Руй в клубе — при нем команда была самая непонятная, если сравнивать с другими тренерами из вашего списка. Что касается Абаскаля, то это молодой специалист, достаточно интересный. Да, у него мало опыта, но сейчас команда выглядит очень раскрепощено в атаке, а вот в обороне проблемы остались», — сказал Бояринцев.

9 октября в 12-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча начнется в 14.00 мск. Красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 11 играх.