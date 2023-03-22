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Деменко: «Думаю, Талалаев на следующий сезон без работы не останется»

Алина Савинова
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Бывший российский футболист Максим Деменко назвал неожиданной новость об уходе Андрея Талалаева с поста главного тренера «Торпедо».

«Неожиданная новость. Талалаев все время говорил, что команда будет стараться и биться. Видимо, пошли какие-то внутренние разговоры. Осталось 10 туров. Возможно, это просто позиция клуба. Талалаев — очень интересный наставник, на самом деле. Не знаю даже, что правильно в такой ситуации. «Торпедо» будет очень тяжело оставшуюся часть сезона. Интересно послушать мнение об увольнении самого Талалаева. Он очень квалифицированный тренер. Я думаю, что на следующий сезон без работы он не останется. Предложения в любом случае будут. Он приходил в команды и мотивировал их, придавал что-то свое», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко.

22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним специалистом.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005057407_demenko_na_sleduyuschiy_sezon_bez_rabotyi_talalaev_ne_ostanetsya
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Андрей Талалаев
Максим Деменко
ФК Торпедо (Москва)
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2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
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11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
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