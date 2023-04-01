Деменко считает, что «Спартаку» в матче с «Ахматом» не хватило удачи

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о ничейном результате матча красно-белых с «Ахматом» в рамках 21-го тура РПЛ (0:0).

«Спартак» владел преимуществом в этом матче, но в футболе нужно забивать. Было очень важно забить первый гол, это раскрепостило бы футболистов и дальше дело было бы уже легче, но зачастую так бывает, что при огромном количестве моментов мяч в сетку не залетает. Спартаковцы создали большое количество моментов, красно-белые старались, но забить не получилось. А какой прекрасный сейв сделал Шелия! Никто за последнее время не доставлял таких проблем «Ахмату», как это было сегодня. «Спартаку» не хватило удачи», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

«Спартак» занимает 3-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Ахмат» с 33 очками идет шестым.