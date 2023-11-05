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Сегодня, 20:43

Деменко считает, что Федотов создал боеспособную команду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о победе ЦСКА над «Пари НН» (3:2) в матче 14-го тура РПЛ.

«По игре Федотов наладил, и никто не ожидал такого выступления от вундеркинда Файзуллаева. Очень интересный парень, о нем уже сейчас много говорят, хотя ЦСКА его заметил в Узбекистане, хотя и другие команды его хотели видеть. Достаточно интересный парень, со своим стилем игры. Пусть и молодой, но мы видим, как он выглядит со старожилами, и раздает, и сам забивает, и лидерские качества проявляет в команде. Федотов создал боеспособную команду. В ЦСКА за счет опытных ребят, начиная от Игоря Акинфеева и до... Можно сказать все-таки вундеркинда Файзуллаева, он очень хорошо влился в игру, и армейцы начали очень хорошо выглядеть», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

ЦСКА набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на восьмой строчке (20 очков).

В 15-м туре РПЛ красно-синие 11 ноября сыграют на выезде с «Факелом», а нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11279492-demenko-posle-matcha-cska-pari-nn-nikto-ne-ozhidal-takogo-vystupleniya-ot-fajzullaeva.html
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
6
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 12 1 1
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