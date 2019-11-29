«Делай как Доменико». «Спартак» показал финты Тедеско

Пресс-служба «Спартака» показала финты Доменико Тедеско на тренировке перед матчем с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ.

— Делай как Доменико! Главный тренер и парни готовы к выезду в Питер, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря в Санкт-Петербурге, начало в 19.00. «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Делай как Доменико! Главный тренер и парни готовы к выезду в Питер — тренировка перед #ЗенитСпартак уже тут ??https://t.co/BYIy83boDN pic.twitter.com/I0TFPxgdQi — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 29, 2019

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