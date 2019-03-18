Дель Потро пропустит турнир в Майами из-за травмы колена

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро сообщил, что не сыграет на турнире в Майами. Причиной стала травма колена, которая долгое время беспокоит спортсмена.

- К сожалению, я не смогу играть на турнире в Майами из-за травмы колена. Я надеюсь увидеть вас в следующем году на своих матчах, – написал теннисист в своем Твиттере.

Теннисист пропустил турнир в Индиан-Уэллсе из-за травмы колена. 11 октября он получил трещину в коленной чащечке, из-за которой не играл 131 день. Не так давно спортсмен вернулся на корт и принял участие в турниер в Делрэй-Бич (США), где дошел до четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что дель Потро не хочет обращаться к хирургам после четырех операций на запястьях, но другие методы лечения не дают желаемых результатов. О своем решении Дель Потро должен сообщить до конца следующей недели.