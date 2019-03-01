Дебют Лодыгина в Греции: голкипер спорит с судьей, пока ему забивают. Видео

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин, выступающий на правах аренды за "Олимпиакос", дебютировал за греческий клуб в матче Кубка страны с "Ламией". На 52-й минуте ответной встречи после подачи в штрафную и скидки во вратарскую Лодыгин не стал реагировать на удар, а начал поднимать руку и кричать, сигнализируя об офсайде.

Положения "вне игры" не было и "Ламия" забила единственный гол, который позволил ей пройти дальше (первая игра завершилась со счетом 3:3). При этом это был единственный удар по воротам "Олимпиакоса" за всю игру.