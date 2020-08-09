Дебют Кокорина. Кикнадзе vs фанаты. Новая травма Дзагоева. Live Алексеева и Симонова — в 22.00
15:00
Стартовал новый сезон, и после краткосрочного перерыва вернулись в студию и журналисты «СЭ». Сразу после матча «Спартак» — «Сочи», в 22.00, Мария Маркова, Константин Алексеев и Дмитрий Симонов обсудят события 1-го тура РПЛ.
Вот лишь некоторые темы эфира:
— Кокорин против бывшей команды;
— Изменилась ли игра «Спартака»;
— ЦСКА и «Ростов» начали с побед;
— Новая травма Дзагоева;
— Скандал на встрече болельщиков с «Локомотивом».
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