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Дебют Кокорина. Кикнадзе vs фанаты. Новая травма Дзагоева. Live Алексеева и Симонова — в 22.00

15:00

Стартовал новый сезон, и после краткосрочного перерыва вернулись в студию и журналисты «СЭ». Сразу после матча «Спартак» — «Сочи», в 22.00, Мария Маркова, Константин Алексеев и Дмитрий Симонов обсудят события 1-го тура РПЛ.

Вот лишь некоторые темы эфира:

— Кокорин против бывшей команды;

— Изменилась ли игра «Спартака»;

— ЦСКА и «Ростов» начали с побед;

— Новая травма Дзагоева;

— Скандал на встрече болельщиков с «Локомотивом».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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