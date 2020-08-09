Стартовал новый сезон, и после краткосрочного перерыва вернулись в студию и журналисты «СЭ». Сразу после матча «Спартак» — «Сочи», в 22.00, Мария Маркова, Константин Алексеев и Дмитрий Симонов обсудят события 1-го тура РПЛ.

Вот лишь некоторые темы эфира:

— Кокорин против бывшей команды;

— Изменилась ли игра «Спартака»;

— ЦСКА и «Ростов» начали с побед;

— Новая травма Дзагоева;

— Скандал на встрече болельщиков с «Локомотивом».