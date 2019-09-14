«Дайте бабе продвигаться». Савин предложил РФС назначить арбитра Пустовойтову на матчи РПЛ

Бывший футболист Евгений Савин призвал РФС обратить внимание на арбитра Анастасию Пустовойтову и привлечь ее к работе в матчах ФНЛ и РПЛ.

Пустовойтова обслуживала финал женской Лиги чемпионов.

— Помните выпуск про девушку — судью (Настю Пустовойтову) на моем канале. С того момента она отсудила финал женской Лиги Чемпионов (впервые в истории российского судейства). А вчера получила награду «рефери года» от IFDA из рук Фернандо Йерро и Франческо Тотти.. Уже почти во всех топ-чемпионатах судят девушки!, — написал Савин в Instagram. — Но только у нас можно быть топчиком в Европе, а дома даже не понюхать ФНЛ, а про РПЛ вообще молчу. Ребята из РФС, вас не смущает, что у нас есть девушка, которая судит финал Лиги чемпионов, а в России не получает шанса двигаться вперёд? Я понимаю, что «баба» должна варить борщи на кухне, но, может, дадите ей подвигаться?