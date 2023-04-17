Давидс считает, что в следующем сезоне «Локомотиву» реально вернуться в пятерку

Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс прокомментировал результаты команды во второй части сезона.

«Говорить о чемпионстве «Локомотива» в следующем сезоне пока, наверное, преждевременно. Нужно еще несколько подобных трансферных окон, как зимнее, с хорошими трансферами. Важно понимать, сколько хотят инвестировать в состав. Но вернуться в первую пятерку в следующем сезоне очень даже реально, а затем уже двигаться дальше», — приводит слова Давидса «РБ Спорт».

После 23 туров «Локомотив» идет на десятом месте, имея в активе 28 очков. Лидирует — «Зенит» (55 очков).