Дарья Валитова обратилась к журналистам через социальные сети

Супруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова возмущена, что ее отношения с футболистом обсуждают в СМИ. Об этом девушка написала в своем Инстаграме.

Напомним, Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Я обычно не люблю давать какие– либо комментарии, но все что сейчас происходит в СМИ в отношении моей семьи уже перебор! Видимо писать нашим журналистом вообще не о чем,поэтому они решили раздуть ситуацию с показанием свидетельницы Бобковой.Я хочу закрыть эту тему раз и навсегда!У нас с Сашей всегда была позиция,что наши отношения не публичные!И все, что происходит в нашей семье остается только в ней!Будь то радостное событие или проблемы.Я не буду давать никаких комментариев и говорить о своих эмоциях,потому что вас это не касается!Это наша семья и наше дело!Мы не обязаны вас посвящать в это!По этому все эмоции и переживание я оставлю при себе!А те кто пишет,что моя безэмоциональная реакция это безразличие,то вы реально бездушные люди!Если для вас ваши отношения,ваша семья и ваш ребенок это шоу и повод для хайпа,то тогда не удивительно!Меня воспитали так ,что все что касается отношений,остается и обсуждает в них!А не с подружками,друзьями и тем более со СМИ, – написала Валитова (орфография и пунктуация автора сохранена – прим. "СЭ").