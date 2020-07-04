Дарко Йевтич: «Несмотря на слухи, «Рубин» готовится к матчу с «Оренбургом»

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич подчеркнул, что команда готовится к матчу 26-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Оренбурга», несмотря на неопределенность с данной игрой. Из-за массового заражения коронавирусом «Оренбург» сел на карантин и не смог принять участия в играх с «Краснодаром» и «Уралом». В обоих матчах команде засчитано поражение 0:3. Игра с «Рубином» должна пройтие 5 июля.

— Осталось несколько дней до матча, — сказал Йевтич в интервью клубной пресс-службе. — Сегодня была достаточно легкая тренировка по сравнению с предыдущими днями. У нас осталось еще одно занятие до игры, и я уверен: мы подойдем к матчу в хорошей форме.

Сегодня мы много работали над стандартами. Я всегда уделяю им особое внимание, так как считаю, что это моя сильная сторона. Я много тренирую угловые и ближние штрафные и пытаюсь сделать их опасным оружием в моем арсенале.

Несмотря на слухи, продолжаем готовиться к игре с «Оренбургом», и мы настроены на тяжелый матч. Мы постараемся быть готовыми на 100 процентов. А что будет в итоге, мы узнаем уже в воскресенье.