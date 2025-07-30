Футбол
30 июля 2025, 13:52

Тодорович: «Я бы очень хотел, чтобы Пьянич перешел в «Ахмат»

Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович прокомментировал возможный переход экс-полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича в грозненскую команду.

«Конечно, я бы очень хотел, чтобы Пьянич перешел в «Ахмат». Он же сейчас свободный агент! Но думаю, что все-таки это пока будет тяжело осуществить. Я с Миралемом на связи. И мне кажется, что он сейчас хочет чуть-чуть отдохнуть. Посмотрим, в каком следующем клубе он окажется», — приводит слова Тодоровича Legalbet.

35-летний Пьянич выступал за ЦСКА с осени 2024 года. В прошлом сезоне босниец провел за армейцев 25 матчей и отдал 3 голевые передачи.

Сейчас полузащитник находится в статусе свободного агента.

Источник: Legalbet
Миралем Пьянич
ФК Ахмат
