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Сегодня, 08:15

Круговой: «Если честно, пока судят только в одну сторону, не в нашу»

Сергей Жуков
корреспондент
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Защитник ЦСКА Данил Круговой в комментарии для «СЭ» высказался о судействе в нынешнем сезоне РПЛ.

— Я думаю, что игрокам не стоит в это лезть и разбираться, — начал Круговой. — Конечно, когда матч идет, есть моменты, что судья свистит только в одну сторону. Говорить с судьей лучше не надо. Есть тренеры, которые будут разговаривать с ними. Если честно, пока судят только в одну сторону, не в нашу.

— Спортивный директор «Оренбурга» недавно в жесткой форме высказался в адрес судей. Как оценишь его действия?

— Это эмоции. Мне кажется, надо было их проконтролировать и не говорить так резко.

После 6 туров ЦСКА с 10-ю очками занимает пятое место в РПЛ.

Данил Круговой
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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Рубин – Динамо Мх
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24.08 17:30
Зенит – Спартак
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Факел – Оренбург
 1 : 0
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Ахмат – Химки
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25.08 15:00
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25.08 17:30
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