Данил Круговой: «Дорога домой была долгой. Я готов к конкуренции в «Зените»
15:53
Защитник «Зенита» Данил Круговой заявил, что он готов бороться за место в составе. Ранее стало известно, что футболист будет готовиться к сезону с сине-бело-голубыми.
«Дорога была долгой — два года, — цитирует игрока официальный сайт клуба. — Я Готов к работе, конкуренции. Будем делать все, чтобы радовать болельщиков «Зенита». Пообщались с тренерским штабом, я поздравил их с золотым дублем, они меня — с возвращением домой».
22-летний Данил Круговой в прошедшем сезоне выступал за «Уфу». В 13 матчах он сделал две результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-07-31-danil-krugovoy-rad-vernutsya-domoy.htm
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