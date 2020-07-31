Данил Круговой: «Дорога домой была долгой. Я готов к конкуренции в «Зените»

Защитник «Зенита» Данил Круговой заявил, что он готов бороться за место в составе. Ранее стало известно, что футболист будет готовиться к сезону с сине-бело-голубыми.

«Дорога была долгой — два года, — цитирует игрока официальный сайт клуба. — Я Готов к работе, конкуренции. Будем делать все, чтобы радовать болельщиков «Зенита». Пообщались с тренерским штабом, я поздравил их с золотым дублем, они меня — с возвращением домой».

22-летний Данил Круговой в прошедшем сезоне выступал за «Уфу». В 13 матчах он сделал две результативные передачи.