Даниил Уткин: «В концовке надо было дожимать «Динамо»
Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин после ничьей (1:1) в матче 13-го тура чемпионата России с «Динамо» отметил, что ждал от соперника эмоционального всплеска, вызванного сменой на тренерском мостике.
— Как вам игра? Что хотели бы в ней исправить?
— Сейчас сложно что-то исправить. Да и не я должен это делать, а тренерский штаб. Матч получился немного вязким, тяжелым. Хорошо, что сумели отыграться. Но в концовке надо было дожимать «Динамо».
— К чему готовились, учитывая, что соперник находится внизу турнирной таблицы?
— Мы знали, что у соперника была смена тренера и думали, что будет эмоциональный всплеск, поэтому они побегут атаковать. Ожидали, что динамовцы будут биться до конца.
— Сегодня «Динамо» удивило? Показалось, что соперник активнее играл в атаке, чем вы?
— Нет, не удивило. Все зависело от нас.
— А впечатление, что «Динамо» активнее играло в атаке, правдиво?
— Со скамейке я бы так не сказал. Когда соперник убегал в контратаку — возможно. А так вроде мы контролировали игру.
— Счет по игре или кто-то наиграл на победу?
— По игре. Если бы реализовали свои моменты, то все было бы возможно.
— Перед игрой было чествование Льва Яшина. Это как-то повлияло на вас, вы ведь быстро пропустили?
— Я был на замене, поэтому сложно сказать. Церемония была немного затянутой, но мы должны были посвятить такому человеку большое количество времени.
— У вас много футболистов, которые играют в сборной. Насколько эта пауза выбивает из колеи?
— Она всегда выбивает из колеи. После сборной игры всегда какие-то незрелищные, вязкие, больше борьбы. (Елена Григорьевская)
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