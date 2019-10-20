Даниил Уткин: «В концовке надо было дожимать «Динамо»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин после ничьей (1:1) в матче 13-го тура чемпионата России с «Динамо» отметил, что ждал от соперника эмоционального всплеска, вызванного сменой на тренерском мостике.

— Как вам игра? Что хотели бы в ней исправить?

— Сейчас сложно что-то исправить. Да и не я должен это делать, а тренерский штаб. Матч получился немного вязким, тяжелым. Хорошо, что сумели отыграться. Но в концовке надо было дожимать «Динамо».

— К чему готовились, учитывая, что соперник находится внизу турнирной таблицы?

— Мы знали, что у соперника была смена тренера и думали, что будет эмоциональный всплеск, поэтому они побегут атаковать. Ожидали, что динамовцы будут биться до конца.

— Сегодня «Динамо» удивило? Показалось, что соперник активнее играл в атаке, чем вы?

— Нет, не удивило. Все зависело от нас.

— А впечатление, что «Динамо» активнее играло в атаке, правдиво?

— Со скамейке я бы так не сказал. Когда соперник убегал в контратаку — возможно. А так вроде мы контролировали игру.

— Счет по игре или кто-то наиграл на победу?

— По игре. Если бы реализовали свои моменты, то все было бы возможно.

— Перед игрой было чествование Льва Яшина. Это как-то повлияло на вас, вы ведь быстро пропустили?

— Я был на замене, поэтому сложно сказать. Церемония была немного затянутой, но мы должны были посвятить такому человеку большое количество времени.

— У вас много футболистов, которые играют в сборной. Насколько эта пауза выбивает из колеи?

— Она всегда выбивает из колеи. После сборной игры всегда какие-то незрелищные, вязкие, больше борьбы. (Елена Григорьевская)

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