Даниил Шамкин: «Меньше всего ожидал, что здорово подружусь с Жирковым и Ивановичем»

Молодой полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин рассказал, как его приняли игроки основного состава команды из Санкт-Петерубрга.

— Если судить по тренировкам, на какой позиции видит вас главный тренер?

— Думаю, опорного полузащитника. Он говорит, что у меня светлая голова, и не только из-за цвета волос — передачи отдаю хорошо. Но, конечно, во всем надо прибавлять, — цитирует Шамкина официальный сайт «Зенита».

— Вспомните свою первую тренировку с основой. Накануне хорошо выспались?

— Это было прошлой осенью, в октябре или ноябре, после товарищеской игры основного состава с «Зенитом-2». Я в том матче забил, причем из-за штрафной, от перекладины, и на следующий день меня позвали тренироваться с первой командой. Я очень нервничал, все думал, как это будет: там ведь мои кумиры, а я буду тренироваться и играть с ними и против них. Готовился, настраивался, старался показать максимум.

— Как отнеслись к вам тогда игроки «Зенита»?

— Все очень удивились, потому что мне было всего 17 лет, и какое-то время мы привыкали друг к другу. Но главное для всех то, что ты показываешь на поле, поэтому все смотрели на мои действия на тренировках.

— В каких отношениях вы с основой сейчас?

— Мне очень комфортно и нравится общаться со всеми партнерами по команде. Не думал, что буду легко говорить с иностранцами, а в итоге мы постоянно болтаем с Малкомом и Себой. С Осорио учим друг друга разным футбольным терминам: он меня на испанском, я его на русском. Они меня называют «Шама», все звуки привычные, им просто. Никакого языкового барьера нет — я с четырех лет учу английский, экзамены сдавал, свободно говорю. С Себой даже по-русски можно иногда — пока все сидели по домам, он меня звал в футбол на приставке онлайн играть, рубились с ним.

Но меньше всего я ожидал, что здорово подружусь с Юрием Жирковым и Браниславом Ивановичем, у которых такой опыт побед и игры на самом высоком уровне. Мы постоянно что-то обсуждаем, шутим в раздевалке и в самолете, когда летим на игры. Их советы помогают и в тренировочном процессе, и в жизни. Очень приятно, что меня, молодого парня, так приняли в коллективе.

— Какое воспоминание для вас более ценное — гол за основу на сборе или дебют в официальном матче?

— Сложно сказать! Это два особенных, запоминающихся и прекрасных момента в моей жизни. Но, думаю, первый матч в РПЛ против «Урала» немного перевешивает. Все-таки это официальная игра, чемпионат России, это важнее, на мой взгляд, и для команды, и для меня.

— Футболку с матча против «Урала» вы отдали дяде. Что случилось с бутсами, шортами и гетрами?

— Шорты и гетры отдал стираться, а бутсы заняли свое место дома на балконе. Там уже собралась небольшая коллекция: первые бутсы, в которых я начинал играть, потом те, в которых забил в финале «Локомотиву», когда мы стали чемпионами России в 2018-м с командой 2002 года. И вот теперь эти, третьи. Места там еще много — жду, что коллекция будет пополняться: первый гол и дальше по списку, ха-ха.