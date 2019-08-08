Данченко рассказал о настроении в "Рубине" после поражения от ЦСКА

Защитник "Рубина" Олег Данченко перед матчем 5-го тура чемпионата России с "Краснодаром" признался, что его команда переключилась на следующую игру после поражения от ЦСКА (0:1) во встрече 4-го тура РПЛ, сообщает официальный сайт казанцев.

"Скажу, что настроение хорошее. Мы сыграли с ЦСКА и уже переключились на следующую. Готовимся в обычном режиме, наигрываем связи, какие-то тактические моменты, поэтому все хорошо", – приводит слова Данченко пресс-служба "Рубина".

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