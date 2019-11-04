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«Дали сопернику забить на пятой минуте». Парфенов — о поражении «Урала» от «Оренбурга»

16:38
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Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после поражения его команды в матче 15-го тура РПЛ от «Оренбурга» (1:2) отметил, что у него есть вопросы к своим игрокам по реализации.

— Комфортно дали сопернику забить на пятой минуте, — цитирует официальный Twitter «Урала» Парфенова. Давление возле ворот гостей было постоянно. Создали достаточно моментов. Надо забивать, тогда будут победы. Вопрос к нашей реализации.

Урал — Оренбург

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