«Да, Леш, ты уже лысый». Погребняк с женой показали, как подстригли сыновей в домашних условиях

Жена нападающего «Урала» Павла Погребняка Мария опубликовала в своем Instagram видео того, как они с мужем решили подстричь своих сыновей в домашних условиях.

— Я или Паша? Я стригла младшего Алексея, Паша- среднего и старшего, — подписала видео Мария Погребняк.

Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса. «Урал» с 25 очками после 22 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. 36-летний Погребняк в сезоне-2019/20 провел в составе «Урала» 14 матчей, в которых забил 4 гола.