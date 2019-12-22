ЦСКА запретили продажу билетов в гостевой сектор на ближайший матч в еврокубках за пиротехнику в игре с «Ференцварошем»

ЦСКА наказан запретом на продажу билетов в гостевой сектор на ближайший матч в рамках еврокубков и штрафом в размере 25 тысяч евро за поведение болельщиков на матче 4-го тура Лиги Европы против «Ференцвароша».

Фанаты армейцев активно использовали пиротехнические средства во время поддержки команды в ходе встречи.

Напомним, что в текущем сезоне Лиги Европы ЦСКА не сумел выйти из группы. За тур до конца российский клуб потерял шансы пробиться в плей-офф.