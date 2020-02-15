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ЦСКА забил 5 голов клубу четвертой швейцарской лиги, Кучаев сделал хет-трик

15:45

ЦСКА разгромил швейцарский «Делемон» в контрольном матче. Хет-трик в ворота клуба четвертого швейцарского дивизиона оформил Константин Кучаев.

Контрольный матч

ЦСКА (Россия) — «Делемон» (Швейцария) — 5:0 (2:0)

Голы: Дзагоев, 30 — с пенальти (1:0). Шкурин, 45+1 (2:0). Кучаев, 47 (3:0). Кучаев, 58 (4:0). Кучаев, 65 (5:0).

ЦСКА, стартовый состав: Помазун, Елеев, Котин, Набабкин, Щенников, Кучаев, Бийол, Дзагоев, Марадишвили, Колесниченко, Шкурин.

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