ЦСКА забил 5 голов клубу четвертой швейцарской лиги, Кучаев сделал хет-трик
15:45
ЦСКА разгромил швейцарский «Делемон» в контрольном матче. Хет-трик в ворота клуба четвертого швейцарского дивизиона оформил Константин Кучаев.
Контрольный матч
ЦСКА (Россия) — «Делемон» (Швейцария) — 5:0 (2:0)
Голы: Дзагоев, 30 — с пенальти (1:0). Шкурин, 45+1 (2:0). Кучаев, 47 (3:0). Кучаев, 58 (4:0). Кучаев, 65 (5:0).
ЦСКА, стартовый состав: Помазун, Елеев, Котин, Набабкин, Щенников, Кучаев, Бийол, Дзагоев, Марадишвили, Колесниченко, Шкурин.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...