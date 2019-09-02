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ЦСКА все еще пытается уговорить Боласье на переход

12:12
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По информации «СЭ», ЦСКА не оставляет попыток добиться положительного ответа от форварда «Эвертона» Янника Боласье.

30-летний конголезец отказывается от перехода из-за того, что считает, что в России есть проблема расизма. По данным «СЭ», переговорщики армейцев пытаются разубедить футболиста и добиться перехода в ЦСКА. Если переход состоится, он будет оформлен на правах аренды, и в этом случае Николай Комличенко в ЦСКА не перейдет точно.

30-летний Янник Боласье в прошлом сезоне играл в аренде за «Андерлехт» (17 матчей, шесть голов, три ассиста) и «Астон Виллу» (21 матч, два года, пять голевых передач).

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