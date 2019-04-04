ЦСКА возобновил сотрудничество с Hyundai

На "ВЭБ Арене" прошла церемония подписания нового контракта между ЦСКА и компанией Hyundai. В мероприятии приняли участие президент клуба Евгений Гинер, а также представители "Хендэ Мотор СНГ" – управляющий директор Алексей Калинцев и руководитель группы по связям с общественностью Юлия Тихонравова.

– Очень рад, что мы возвращаемся, – сказал Гинер. – Вы знаете, что с 2011 по 2016 год мы были партнерами. За это время выиграли много трофеев. Надеюсь, что сотрудничество будет плодотворным и для них, и для нас. Надеюсь, что мы будем достойно представлять эту надпись на футболке. В 2016-м году мы не прощались, а говорили до свидания. (Андрей Михайлов, Елена Григорьевская)

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