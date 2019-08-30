ЦСКА вернет из «Авангарда» своего 23-летнего воспитанника

ЦСКА и «Авангард» договорились о трансфере 23-летнего полузащитника Александра Макарова, сообщается на официальном сайте армейского клуба.

Отмечается, что воспитанник академии ЦСКА уже выступал за «Авангард» на правах аренды весной 2019 года, но принял участие лишь в четырех встречах, пропустив концовку сезона из-за разрыва передней крестообразной связки.

Футболист также выступал за «Балтику» (2 гола и 2 голевых передачи в 12 матчах) и за «Тосно» (4 гола и 2 голевых передачи в 25 встречах).